張育成16轟 即將跨越「蔣砲障礙」

張育成名列印地安人新秀第10名，目前敲出全隊最多16轟。（取自印第安人2A Akron RubberDucks推特）

〔記者林宥辰、龔乃玠／綜合報導〕名列印地安人農場第10名新秀的張育成，本季擦亮強打游擊手招牌，昨對費城人2A開轟，連續兩場擊出全壘打，是他本季第16轟，不但是全隊最多轟，更有機會寫下台灣球員在2A的單季最多轟新頁。

張育成檔案

張育成昨單場4支2，率隊4：2贏球，其中5局上陽春砲幫助球隊追平，本季16轟高居全隊榜首、所屬聯盟第2名，打擊率上升到0.225，另有41分打點，全壘打和打點都是全隊最多。

張育成名列印地安人新秀第10名、內野手第3位，受到球團高度期待，他本季從高階1A升上2A之後，打擊率雖不算高，倒是長打率0.515比去年進步不少，今年也有機會挑戰單季20轟，以其21歲之齡加上游擊手守位，前途不可限量。

此外，張育成的單季16轟，已追平陳俊秀2011年在印地安人2A的紀錄，接下來將向陳金鋒、蔣智賢挑戰，期待再創台灣球員新「轟」紀錄。

台將2A紀錄單季18轟

蔣智賢曾在2011年2A轟出18發全壘打，至今仍是台灣2A單季紀錄，再來是陳金鋒在2001年2A的17轟，不過「鋒砲」該年連同高階1A成績有22轟，更曾在1999年於高階1A締造單季31轟，是台灣小聯盟單季全壘打障礙。

難得的是，蔣智賢在2011年2A平均每25打數才有1轟，張育成截至目前為止，每14.1打數就有1轟，不輸給鋒哥2001年在2A每13.1打數1轟的速度。