「從小育成就很強」 朱俊祥看好麻吉上大聯盟

張育成（左）與大哥張進德（右）、二哥張進龍（中）都出身台中高農。（資料照）

〔記者羅志朋／台南報導〕看到從小玩伴兼老戰友張育成敲本季第16轟，朱俊祥說，「我有嚇到耶，太厲害了！」他希望未來兩人能一起進國家隊。

朱俊祥（記者黃志源攝）

朱俊祥和張育成都是台東成功鎮人，兩人老家相距不到400公尺，原本一起進三民國小當同學，小四張育成轉學到泰源，到了泰源國中、台中高農兩人又聚首，同隊並肩作戰，交情不錯。

朱俊祥回憶，國中他守游擊、張育成守外野，到了高二張育成為了拚旅外，改練三壘，他依然守游擊，兩人也會登板投球，「從小育成就很強，有一次國中聯賽對新明轟雙響砲，高中最快球速超過140公里。」

張家5兄弟都有打球，朱俊祥國、高中曾和張進德同隊，他認為，他們兄弟當中張育成運動天分最好，個性也很nice，升高三就覺得以後張育成一定可以旅外。

每年球季結束，張育成回國都會和朱俊祥相約吃飯，朱俊祥說，「他現在身材變得好壯喔，在小聯盟愈打愈好，看好他未來能上大聯盟，不過印地安人游擊手林多實在太強了，要很拚才行。」

朱俊祥和張育成一起打過2009小馬聯盟世界青少棒賽，這是唯一一次攜手打國際賽，兩人才20出頭，未來還有無限可能，朱俊祥說，「我很想跟育成一起進國家隊，希望未來能實現。」