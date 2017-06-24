玉山盃青棒 桃園爆冷出局

台中市李丞齡（棒協提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕原本6月初就要落幕的玉山盃青棒錦標賽敗部賽，因天雨因素延至昨日，昨日兩戰都以「再見」收場，台中市李丞齡延長賽再見安打以1：0淘汰曾拿過4連霸的桃園市，今晚迎戰屏東縣，勝者挺進4強。嘉義縣則是靠著再見強迫取分4：3擊敗台北市，隊史首度晉級4強。

台中市和傳統強權桃園市戰至正規9局結束仍難分勝負，桃園市王牌後援朱益生9局下連飆3次三振，10局下卻遭亂流，2出局滿壘時遭李丞齡狙擊，斷送晉級契機，台中市先發投手王志庭則投到9局無失分，才由隊友林奕丞接手。

台中市總教練廖宏淵認為，因下雨比賽順延多時，多少影響兩隊打擊手感，昨本設定先發投手王志庭投7局，但因對方後面出棒急，決定讓他多投。

另一組賽事，嘉義縣同樣等到滿壘契機，田子由在教練授意下出其不意擺短棒，就這樣「點」出再見分。嘉義縣總教練陳聯豐認為，延賽多少影響球員對比賽掌握度，但球員精神面都沒放鬆。