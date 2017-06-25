單季10轟 詹帥再度動念

詹智堯（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕截至昨天賽前，詹智堯在6月出賽8場敲出8安，其中一半是全壘打，本季產量驟升至7發，可望在上半季結束前追平去年全季產值8發，讓他再次燃起挑戰生涯首次單季10轟的信心。

詹智堯從開季打到4月底僅轟3發，5月初因打擊率僅1成72被下放二軍，5月底重回一軍出賽2場1打數0安打，進入6月突然變身為重砲手，前天演出生涯首次雙響砲，截至賽前在6月轟4發與王柏融並列聯盟最多，「別說1場打2支，以前打1個月都未必有2支，連我自己都覺得不可思議。」

下二軍期間曾與林威助、潘武雄交換意見，學習到達比修有訓練肩膀的方式，是詹智堯全壘打突然增加的另一個主因，「他們兩位的肩膀都受過傷，都跟我分享如何復健與調整，達比修每次先發前訓練肩膀的方式，我覺得很適合自己。」

詹智堯去年上半季轟出5發，首次萌生挑戰單季10轟的念頭，但只撐到8月中旬，因為右肩必須開刀，致使球季提前報銷，只以8發作收，今年可望再次叩關，但他不會亂了步調，目標是上半季先追平去年的8發。

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