辛然配 問鼎草地首冠

詠然（右）開心與辛吉絲在草地跳舞慶祝，兩人各屈伸左右腿，網友大讚兩人默契十足。（取自臉書）

犀利演出 跳舞慶祝

詹皓晴（左）與中國張帥搭配。（劉雪貞提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣網壇女將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲組成「辛然配」，持續繳出犀利演出，昨在馬優卡女網賽四強戰，以兩個6：3拍下英國史密斯／美國梅莉可，今天晚間將問鼎合作以來首座草地賽冠軍。

「辛然配」合作後第一次草地賽事，力拼首冠。（歐新社）

辛然配近期WTA賽事連三站挺進決賽，法網前兩站羅馬、馬德里都封后。紅土賽季結束，兩人為7月溫布頓大滿貫賽暖身，來到西班牙參加馬優卡女網賽，詹詠然經過一番波折，先是行李晚到，八強戰顛簸拚到「超級搶10」，才脫穎而出。

這對頭號種子昨在四強戰強力反彈，僅花費59分鐘，就以直落二解決對手，詹詠然／辛吉絲兩人樂得在草地上跳舞慶祝，優雅地收下勝利。

詹家姊妹分頭備戰溫網，詹皓晴首度搭配中國女將張帥，兩人出征英國伯明罕女網賽，一路挺進到四強戰，昨面對美國組合阿塔屋／麥克海，首盤率先破發，全場沒有讓對手逼出破發點，終場以6：2、6：3挺進冠軍賽，詹家姊妹將於同日爭冠。

詹皓晴／張帥 戰澳客

詹皓晴／張帥此役掌握比賽節奏，主宰戰局，全場4度破發成功，沒有發生雙誤，一發致勝率達90％；美國對手轟出3計愛司球，但另奉上4個雙誤，詹皓晴將尋求與姊姊拆夥後首冠。

短暫休息後，詹皓晴／張帥預計今天晚間將與第三種子澳洲組合巴蒂／黛拉奎爭冠，這組「澳客」曾三度奪下大滿貫女雙亞軍，巴蒂同時擠進單、雙打冠軍賽，將面臨單日雙戰。

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