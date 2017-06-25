射箭世界盃鹽湖城站》譚雅婷好威 挑戰1日3金

挑戰一日三金前， 譚雅婷（左）與教練倪大智開心合影。（射箭協會提供）

〔記者林宗偉／綜合報導〕「台灣箭后」譚雅婷在世界盃美國鹽湖城站銳不可當，昨天又於女子反曲弓個人項目殺進決賽，包含混雙、女團也都闖入金牌戰，譚雅婷將於台灣時間明天凌晨起，挑戰一日3金的壯舉。

譚雅婷在鹽湖城站最後一天賽事，將挑戰一日3金。（取自射箭總會官網）

與南韓張惠珍 頂尖對決

昨進行各項目個人32強對抗賽，台灣隊又有斬獲，除了男子反曲弓魏均珩殺入銅牌戰，之後要與巴西德阿爾梅達較勁；女子反曲弓譚雅婷，也在四強賽靠著加射箭力克西班牙瑪琳，金牌戰要再與里約奧運金牌南韓張惠珍進行頂尖對決。

鹽湖城站賽事進行至昨天，台灣反曲弓隊包括女子個人、混雙、男團、女團都闖進金牌戰，魏均珩則要代表男子個人爭銅；複合弓方面，女團同樣要爭取銅牌，意謂我國最多可收穫4金2銅。

台灣時間今天凌晨1點，由陳怡瑄、吳亭廷與李葶瑄組成的複合弓女團，將率先出戰美國隊。明天凌晨1點24分，由譚雅婷、雷千瑩、彭家楙搭檔的反曲弓女團，要先於決賽強碰南韓；之後反曲弓男團、混雙、女子個人譚雅婷，都將陸續在金牌戰登場，壓軸則是男子個人魏均珩的銅牌戰。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友