快艇解體？ 葛瑞芬 、保羅「自由」了

快艇葛瑞芬 （美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕快艇恐怕得面臨解體之日到來，美國權威記者沃納洛斯基昨爆料，明星前鋒葛瑞芬已經選擇跳出合約，成為自由球員，同時，先前與馬刺交易傳聞不斷的控衛保羅，也傳出有跳脫合約的打算。

快艇保羅（美聯社）

葛瑞芬2009年以狀元之姿進入快艇，生涯未曾離開洛城，場均能繳出21.5分、9.4籃板、4.1助攻，加上2011年保羅加盟，兩人一同將快艇打造成為著名的「空接之城」，只是近年來這支球隊被看好有問鼎潛力，卻連6季進入季後賽後，都無緣觸及西部決賽。

兩人若續留 頂薪合約伺候

這對前後場搭檔如今都想尋求改變，不過快艇仍有機會用錢留人，28歲的葛瑞芬如果屆時選擇續留，他最多能獲得一份5年1.72億美元（約52.6億台幣）的頂薪合約，如果轉戰其他球隊，則拿4年1.28億美元（約39.1億台幣）的合約。

32歲的保羅如果選擇待在快艇，則有資格可領到5年2.05億美元（約62.7億台幣）的大約，去別隊只能簽4年1.52億美元（約46.5億台幣）的合約。