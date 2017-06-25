被閃電交易… 巴特勒：當門面的下場

公牛巴特勒（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕選秀會當天遭公牛閃電交易至灰狼的巴特勒，昨接受《芝加哥太陽報》專訪，他強調不會對前東家的動作感到憤怒，但仍無奈說：「我想被稱作球隊的門面，沒有我以為的那麼好。」暗諷就算自己身為球隊一哥，在利益面前，也只是籌碼之一。

「我們都看到，我被稱為芝加哥公牛的門面，得到了什麼結果。所以就讓我在灰狼當個普通球員吧。」巴特勒表示，現在他就只是想贏球，替效力的球隊拚盡全力，至於被捧為招牌還是被叫做什麼，只想敬而遠之。

巴特勒在公牛效力6年，上季還繳出場均23.9分、6.2籃板、5.5助攻的成績單，是生涯最出色的一季，如今遭到無情交易，他說，交易本就在商言商，只是不喜歡有些事情的處理方式，「你知道我現在學到了什麼嗎？球隊的門面，到最後只會看到他離開時的後腦勺，所以，謝謝，免了。」

牽動魏德去留 騎士漁翁得利

遭巴特勒嘲諷交易手段，公牛籃球事務部副總裁帕克森說：「我一直都提醒球員，可能會交易你，這不曉得已經在公開場合說過幾次了。所以暗示我們不誠實並不公平，我在公開或私下場合唯一說過不會交易的球員，只有麥可喬丹。」

公牛送出巴特勒，騎士或許能坐收漁翁之利，克利夫蘭媒體分析，原本表示要續留公牛的老將魏德，在球隊重建態勢不可逆的狀況下，有可能遭到買斷合約，如此一來，騎士就有機會以低薪找來魏德，與詹姆斯再續前緣，甚至還能招募同樣動向未明的尼克安東尼，組成對抗勇士的超豪華陣容。