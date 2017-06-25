林子偉第5轟「升3A準備好了」

效力紅襪2A波特蘭海狗隊的林子偉昨又開轟。（取自波特蘭海狗隊官網）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕繼單場5安的代表作後，效力紅襪2A波特蘭海狗隊的林子偉昨又開轟，展現大躍進的長打火力，穩定表現備受看好，主跑波特蘭海狗的美媒昨說：「林子偉已準備好上3A了！」

林子偉昨擔任先發二棒、中外野手，在3局下2：2平手時，擊出超前的右外野陽春砲，6局下再敲出直擊全壘打牆的三壘打，此役5支2皆長打、跑回2分，助隊以9：2逼退國民2A。

自2012年加盟紅襪後，林子偉在小聯盟前5季總共只有6支全壘打，單季最多僅2發，今年是他在2A的第2季，已累積5轟，打擊率也是優於往年的0.302，長打率、上壘率各為0.491、0.379。

林子偉22日揮出單場5安的超猛演出，獲小聯盟官網專文報導；波特蘭新聞先驅報（Portland Press Herald）記者湯瑪斯（Kevin Thomas）主要採訪紅襪及波特蘭海狗，昨也在推特列出林子偉的成績，提到他已準備好升上3A。

林子偉期許能穩定表現，挑戰更高層級，今年以生涯最佳成績獲矚目，且只要再敲1轟，將追平前5季的全壘打產量。