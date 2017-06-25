達比修對決田中 聯手創百年紀錄

遊騎兵達比修有7局飆10K，僅挨2安。（法新社）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕生涯首度在大聯盟同場較勁，遊騎兵達比修有、洋基田中將大合計送出19K，沒人搶下勝投，卻聯手寫歷史：兩隊先發投手都飆至少9K無失分、被安安打數在3支以下，是大聯盟近百年第2次。

洋基田中將大則撐8局繳9K，只被擊出3安。（法新社）

美、日、台關注的日籍強投過招，昨於洋基球場上演，儘管因雨延遲1小時42分開打，田中仍力撐8局繳9K，只被擊出3安；達比修則是7局飆10K，僅挨2安，皆無關勝敗；洋基靠托萊斯生涯首支再見安打，在延長賽第10局以2：1險勝。

Yahoo Sports盛讚這是本季最精彩投手戰之一，也是近百年最出色的其中一場，兩隊先發都有至少9K、被敲少於3安的無失分好投，前次已是1968年8月26日華盛頓參議員（遊騎兵前身）對雙城之戰。

這是大聯盟第15次日投對決，兩人在日職曾4度交手，最近一次已是6年前，田中昨說：「這對日本球迷是好事吧！我不知道誰在比賽中比較受歡迎，對我而言，很高興能有好表現。」