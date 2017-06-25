《台豐ADT公開賽》阿堂獵鷹收尾 與許豪升衝第2

許豪升並列第2。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／員林報導〕台灣好手林文堂和許豪升，昨天在台豐ADT公開賽推進日表現出色，一度並列領先，最終以總計208桿並列第2，今天將和泰國選手帕納空等人拚冠軍。

台豐ＡＤＴ公開賽，台灣好手林文堂表現出色。（記者趙新天攝）

第3回合開賽時，領先組大多是泰國選手，但林文堂和許豪升越打越好，排名逐步上升，甚至攻佔領先位置。

阿堂這回合在4個5桿長洞進帳5桿，總共抓下1鷹、5鳥，另有2個柏忌。最後兩洞都是長洞，林文堂先在第17洞精彩沙坑救球，抓下4呎博蒂。隨後第18洞兩桿攻到果嶺邊，剩下6碼的短切球，他精準地打進洞裡收下老鷹，高興地跳在半空中慶祝。賽後他說：「那個球位不是很好，我想了很久才出手，能把球切進去打下老鷹，真的超興奮的。」

許豪升維持前天的感覺，雖然自己狀況並不好，還是順順的打，開球要上球道是他最專注的事，這回合他打下6個博蒂、2個柏忌，68桿完賽。最後兩洞他連續博蒂收尾，追上了林文堂，當時兩人同以208桿並列領先。

直到泰國選手帕納空在第17洞收下博蒂，又在最後一洞15碼短切進洞打下老鷹，以總計206桿躍居單獨領先，林文堂和許豪升才退居並列第2。稍後陸續完賽的泰國選手帕努維奇和美國的史奈德，也以208桿一同並列第2。

目前與領先者相差4桿之內的選手多達9人，今天最後決戰勝負難料，最後一組的林文堂／帕努維奇／帕納空，將在上午9時開球。林文堂和許豪升不約而同地表示，今天最關鍵的就是開球，能把球打上球道才有機會好好地攻果嶺。

27歲的帕納空則說：「除了開球要控制，球場的後9洞有好幾個洞難度比較高，像第15洞短洞就是關鍵，能在這洞打Par的人就有機會奪冠。」