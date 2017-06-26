林子偉升大聯盟 林哲瑄︰他有能力待很久
2017/06/26 06:00
林哲瑄（記者林正堃攝）
〔記者吳清正／花蓮報導〕紅襪林子偉成為大聯盟第4位台灣野手，上一個上大聯盟的台灣野手林哲瑄表示，以林子偉的天賦和態度，有能力在大聯盟待很長一段時間。
林哲瑄2012年在紅襪上大聯盟，當年林子偉也和紅襪簽約，林哲瑄表示，當時就和林子偉通過電話，歡迎他加入，這幾年富邦春訓，林子偉也一起練球，他真的很努力。
林哲瑄表示，林子偉今年進步非常明顯，尤其是打擊方面，他有能力在大聯盟待很久，希望林子偉能獲得較多上場機會，不過，剛上大聯盟的年輕選手難免急於表現，他提醒林子偉不要想做太多，只要按照他在2A的節奏就好，放輕鬆去享受比賽。
林子偉的表哥林祐樂。（記者林正堃攝）
表哥︰技術超越同齡選手
林子偉的表哥、統一獅捕手林祐樂（原名林志賢），昨本季首度登錄一軍並先發出賽，林祐樂期待兄弟倆好好努力，站穩大聯盟和一軍。
林祐樂高三時曾和才高一的林子偉一起參加2010世界青棒賽，並勇奪冠軍。他表示，林子偉的技術一直有超越同齡選手的水準，但剛到美國時得失心太重，表現起伏較大，今年他心態改變，應該是成功躋身大聯盟的主因。
林祐樂指出，林子偉結婚後，老婆成為他的後盾，這兩年信仰也給他很大的力量，因此今年能有穩定的表現，希望他站穩大聯盟。
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