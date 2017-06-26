台豐ADT公開賽》林文堂1洞失手 冠軍溜走
2017/06/26 06:00
泰國選手帕納空（右）贏得台豐ADT公開賽冠軍，賽後從台豐球場董事長林伯實手中接過冠軍盃。
（記者趙新天攝）
〔記者趙新天／員林報導〕「一哥」林文堂昨因一桿失擊，與台豐ADT公開賽冠軍擦身而過。泰國選手帕納空以低於標準桿13桿的275桿奪冠。
林文堂看著短切球擦過洞口，失望地跪在草地上。（記者趙新天攝）
帕納空開賽就打博蒂，但前9洞有賺有花，林文堂雖在第2洞吞柏忌，但第3洞起5洞賺進4隻小鳥逆轉超前，打完12洞仍領先一桿。
第13洞，林文堂果嶺邊短切沒進，帕納空長推抓下博蒂追平。關鍵第14洞，林文堂開球時風向判斷有誤，打出界外吞了雙柏忌，偏偏帕納空又打下博蒂，反超前3桿。
最後4洞帕納空力保不失，還在第17洞輕鬆抓鳥，以69桿完賽，3桿之差封王，這是他在ADT巡迴賽第一勝，由於台豐公開賽是今年ADT獎金最高的一站，帕納空奪冠後也站上獎金榜首，有機會取得明年亞巡賽門票。
帕納空第14洞逆轉超前
帕納空說：「這是我在國外第一勝，以前只贏過泰國國內賽，很開心。第14洞林文堂開球我沒有注意，只專注在自己的球，最難打的第15洞攻上果嶺後，我就有把握會贏了。」
打出70桿的林文堂，最後以278桿和澳洲布斯、泰國岡恩並列第2。林文堂說：「最近狀況越打越好，可惜那一洞開球時，我在梯台測風向是右往左，球打出去卻被風一直帶往右邊去。」
台灣好手許豪升木桿開球不滿意，花了71桿，總計279桿並列第5。葉昱辰則以280桿並列第9。
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