王溢正帶「投」守勝 封王Keyman

王溢正先發6.1局失3分，無關勝敗，連7場優質先發。（記者陳志曲攝）

遭曾陶鎔砲擊 洪總仍大讚

賽前還因感冒戴口罩的陳俊秀，抱病上陣卻成為奪冠功臣，在7局下2出局從兄弟鄭凱文手中，轟出致勝2分砲，助桃猿5：3封王。 （記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕、林宥辰／桃園報導〕「以往關鍵時刻，他總能挺身而出，我賽前就有預感他會帶領我們贏球。」猿隊總教練洪一中口中的他，就是王溢正，儘管無緣勝投而傷心，仍與朱俊祥等4名投手聯手守勝，功不可沒。

朱俊祥以0.2局飆2K，助球隊登基。 （記者陳志曲攝）

王溢正前6局僅挨4安，7局上才因曾陶鎔3分砲掉分，先發6.1局飆6K、失3分，無關勝敗，連7場優質先發，唯獨對兄弟吞4敗，本季對戰勝投仍未開張。

王溢正說，因是關鍵戰役，首局就刻意出力飆球速，唯一失投就被曾陶鎔狙擊，當下很難過，「一顆球就扭轉比賽走向，滿傷心的。除了那顆失投球，整體表現算及格吧，但結果應能更完美。」還好陳俊秀在7局下轟出致勝2分砲，仍讓桃猿順利封王。

王溢正無緣成為封王戰勝投，仍獲洪總讚賞：「其實整體表現很好。」王溢正退場後，林柏佑、王躍霖、朱俊祥、陳禹勳接力守成，未再失分，朱俊祥更是繼2014年上半季封王戰後，再以0.2局飆2K助隊登基，當年對手也是兄弟。

期間歷經受傷再復出，朱俊祥說：「很開心今年能在場上，幫球隊拿到季冠軍，接下來最大目標當然是總冠軍！」

臨危授命在第8局接替受傷的王躍霖，朱俊祥全力投球，最快球速153公里，連飆2K化解二、三壘有人危機，包括2出局2好球後，用滑球三振曾陶鎔。

朱俊祥0.2局飆2K 助隊登基

小朱坦言，上場時有點緊張，多虧學長提醒他不要怕，之後穩住陣腳、全力以赴。至於2K後的激動振臂、揮手套，他說：「這不是針對兄弟，是對裁判，有顆外角球沒撿好球，滿悶的，因為這一戰很關鍵，真的很想在主場封王。」