猿主場勝率8成28！簡直夢幻

Lamigo桃猿舉辦賽後煙火秀，慶祝上半季封王。（記者陳志曲攝）

悍將10戰全敗 「地獄客場」

〔記者羅志朋、徐正揚、郭羿婕／桃園報導〕桃猿上半季在桃園主場勝率8成28，高居4隊之冠，超越他們2014年上半季創下的7成67，堪稱「夢幻主場」，而悍將在此10戰全敗，宛如「地獄客場」。

猿隊教頭洪一中昨賽後向球迷高喊：「主場勝率如此高，代表我們10號隊友是全台最強的！」

主場有家的fu 球員更帶勁

猿隊本季在主場24勝5敗，遠優於客場13勝11敗1和，不僅是全聯盟最佳，也是猿隊把主場從澄清湖北遷桃園以來半季主場最佳戰績，更超越2014年上半季的23勝7敗，改寫中職自2009年恢復4隊規模後的半季主場最多勝、最高勝率。

林柏佑說，主場有家的感覺，對球員有很大幫助，例如主場平日晚上6點半比賽，他會在中午12點到球場，先做伸展、治療、小肌肉強化，再沖澡、吃飯，有充裕時間備戰；比賽結束，他有時會留下來冰敷或肌力訓練，直到午夜12點離開，這是主場優點。

若在客場，林柏佑說：「除舟車勞頓，軟硬體設施都不如主場，也無法充分訓練，還是有差。」近年桃猿60場主場賽事都在桃園，他認為，球團這樣安排一定有道理，球迷會更踴躍進場，現場觀眾多，球員在場上愈亢奮，更想表現。

季冠軍戰票房 創本季新高

桃園票房更是傲人，本季29場累計23萬7204人、平均每場8179人，也是4隊唯一破8000人，都是全聯盟最佳。在封王戰效應加持下，21日1萬105人、24日1萬6191人、昨天1萬4197人接連改寫本季平日、單場、週日票房新高；今年票房前5名都破1萬3000人，都在桃園；破萬人有16場，有10場在桃園。