上半季12轟 朱育賢只差大王2支

朱育賢上半季12轟，也迎來生涯首次季冠軍。（記者陳志曲攝）

生涯首座季冠軍

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃猿強打朱育賢去年新人年就嶄露頭角，單季15轟、打擊率0.352表現亮眼，但猿隊受傷兵所苦戰績不佳。今年猿隊捲土重來，朱育賢也稱職擔綱中心打者，這座上半季冠軍也是他生涯首座季冠軍。

身為二年級生的朱育賢表現依然穩定，今年打擊率雖不如去年，但上半季還沒打完就已敲出12轟，全隊僅次於王柏融的14轟。他說，今年沒有太大改變，每場球的心態都從零開始，今年球隊投手群壓制力都不錯，連帶打者壓力也減輕，加上隊友都是很有實力的打者，他只要儘量展現出優點就好。

猿隊拿下上半季冠軍，朱育賢認為和球隊氣氛有很大關係，只要常贏球，球隊氣氛一定很好，全隊分工合作，每場贏球都有人適時跳出來當英雄。

朱育賢坦言，這座季冠軍自己有參與到、也盡力幫助球隊贏球，日後再回想起來一定也很有感覺，「拿下來之後，接下來就是總冠軍了。」