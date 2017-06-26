桃猿變陣 林智平關鍵時刻歸隊

猿隊林智平重返一軍先發。 （記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕兩度叩關封王戰未成，昨桃猿小幅調整陣容，將林智平、藍寅倫升上一軍，其中林智平相隔1個多月重返先發崗位，擔任三壘手、第二棒，在關鍵時刻回歸熟悉角色，他坦言驚訝又開心。

林智平說，前晚二軍不少球員也在關心一軍封王戰，輸球覺得滿可惜的，但賽後他就接到通知上一軍，昨早上就趕回桃園和一軍會合，很開心能在上半季關鍵時刻歸隊。

林智平因開季打擊低潮下二軍調整許久，前次回一軍也還未找到感覺，但在二軍場場有安打，狀況調整不錯。他說，二軍有刻意加重訓練量，看他的膚色就知道，也刻意維持和一軍相同作息，儘量不午睡，上一軍較不會有「時差」。

談到打擊近況，林智平說，最近有抓到想要的打擊感覺，心理上比之前更放開來打、不想太多，打擊狀況也好很多。