兄弟牛棚「漏洞」 先拉謝榮豪補強

謝榮豪手傷已無不。（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕兄弟擁有4隊最猛的槍砲，牛棚卻仍是下半季強化重點，目前後援投手防禦率5.08僅優於悍將的6.39，但教頭史耐德認為，投手越來越清楚自己定位，表現較去年進步，在昨天拉上謝榮豪後，下半季不會有太多調動。

謝榮豪前次於一軍登板已是去年5月5日，季後右肘開刀清除骨刺、修復軟骨破裂，直到今年5月17日開始在二軍出賽，投6場、5.1局，防禦率1.69。謝榮豪角色未定，但好消息是手傷已無不適，他說：「狀況一場比一場好，痠痛慢慢好轉。」

在先發部分，3洋投伍鐸、肯恩、羅曼貢獻17勝、234局，鄭凱文、鄭錡鴻相對起伏較大，不過，史總對本土先發依然很有信心，還提到陳琥等人在二軍表現不俗，他肯定陳琥的投球內容，但升一軍尚無時間表。

史總並指出，王則鈞、楊志龍表現也不錯，只不過，王則鈞投球量比去年多，有時會讓他到牛棚喘息一下，「這些投手年輕又有潛力，要好好管控用球數等細節，若太早拉上來導致受傷，得不償失。」他強調，勝負固然重要，仍以選手健康和生涯為優先。