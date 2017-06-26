「花東子弟」爆發 悍將略勝一籌

張建銘轟出全壘打，包辦MVP及勝利打點。（記者林正堃攝）

悍將3連勝 對戰獅5連勝

陽冠威轟出兩分。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／花蓮報導〕富邦悍將到花蓮擔任主場，花東子弟大爆發，「火哥」張建銘和陽冠威都轟出兩分砲，林政賢連兩場先發拿下勝投，終場以6：3擊敗統一獅，贏得3連勝和對戰5連勝，統一慘遭5連敗。

張建銘、陽冠威都轟兩分砲

花蓮縣長傅崐萁昨再度祭出1支全壘打1萬元的立即獎，1局下來自花蓮的張建銘轟出超前的兩分彈，台東人陽冠威再敲出買保險的兩分砲，一路領先。

來自台東的獅隊蘇智傑則在第3局打出陽春彈，加上前天唯一開轟的富邦吳宗峻，4人賽後領到1萬元獎金。

張建銘第4局再打出1分打點安打，全場4打數2安打3打點，獲選單場MVP。他表示，每次回到花蓮比賽感覺都很好，打得特別順手。

不過，張建銘小小的遺憾是爸媽沒有到場，他表示，老家就在花蓮棒球場附近，但昨天天氣太熱，所以沒有邀請他們來看球，雖然打球這麼多年，爸媽也看過他不少比賽，每次還是非常緊張，所以沒有來也好。

即將參加全壘打大賽的陽冠威打出本季首轟，他笑說終於可以安心參賽，賽前並不知道開轟有獎金，沒想到首轟在這種狀況下出現。

出身花蓮的林政賢先發5局投出6次四壞球，但只被擊出4支安打失3分，開季連5場先發不勝後，連兩場都勝投。

富邦總教練葉君璋表示，昨主審好球帶較窄，兩隊投手都不好投，6次四壞球不全是林政賢的問題，他的問題反而是膽識還不夠，不夠相信自己、不敢和打者對決。