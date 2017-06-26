「皓帥配」銀恨 小詹單飛最佳成績
2017/06/26 06:00
詹皓晴與中國搭檔張帥（圖右，取自網路），在伯明罕女網賽雙打決賽和冠軍擦身而過，拿下亞軍。
〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將詹皓晴與中國張帥昨在英國伯明罕女網賽雙打決賽，以1：6、6：2、8：10不敵法國公開賽亞軍、澳洲組合巴蒂／黛拉奎，和冠軍擦身而過。
「皓帥配」首盤第2、4局發球局無力保住，讓對手先馳得點；次盤，詹皓晴與張帥重新振作，破了對手3個發球局，將戰局逼進超級搶10，原先也取得3：2領先，無奈後繼無力遭逆轉，拱手將冠軍讓出。
詹皓晴2014年與姊姊詹詠然開始聯手在雙打征戰，不過，姊妹倆今年2月在WTA台灣賽奪冠後分道揚鑣，唯獨5月於法國史特拉斯堡紅土賽再次合拍並搶下亞軍，當時正是敗給巴蒂／黛拉奎。
詹皓晴不斷更換雙打搭檔，從哈薩克雪芙朵娃、烏克蘭邦達蓮珂、美國阿塔屋、捷克卡雷茨科娃到張帥，這回「皓帥配」雖然無緣冠軍，仍是詹皓晴單飛後的最佳成績。
至於詹詠然與辛吉絲今凌晨在西班牙馬優卡女網賽登場，對手為楊科維琪／塞娃絲圖娃，「辛然配」將尋求合拍以來首座草地賽后冠。
本週詹家姊妹將在英國伊斯特本草地網賽分頭出擊，詹詠然與辛吉絲名列第2種子，詹皓晴將改與羅馬尼亞的尼古拉絲庫合作。
謝淑薇晉級伊斯特本網賽
另外，確定遞補晉級溫布頓的謝淑薇，昨在伊斯特本女單會外賽，以7：6、6：1打敗羅馬尼亞希爾絲蒂，取得會內賽門票；男單陳迪則以1：6、4：6不敵義大利法比亞諾，無緣晉級。
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