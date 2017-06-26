「四爺」手傷休兵 急喊「坐不住」

陳傑憲（右）因手傷未擔任先發，但他急著想復出。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／花蓮報導〕統一獅陳傑憲前天守備中被隊友踩傷右手腕，所幸並無大礙，甚至想明天就復出，而他手傷不嚴重的原因竟是舊傷護體。

前天對富邦悍將第7局，陳傑憲跑到左外野線邊，飛撲接殺林益全擊出的飛球，被趕過來的隊友踩到右手腕退場。他當場痛得飆罵，想說怎麼又踩到被桃猿王溢正觸身球打傷的地方。

不過也因右手腕舊傷，陳傑憲一直包紮繃帶上場，雖然釘鞋踩在繃帶上仍踩出傷口，手腕腫了起來，但若直接踩在手上，後果不堪設想。

統一代總教練黃甘霖表示，雖然陳傑憲傷勢不嚴重，但上半季大勢已定，不急著讓他上場，可能週末的上半季最後兩戰再復出；不過，陳傑憲認為休息兩天就夠了，週二的比賽就想上場，他說：「因為我好動，場邊坐不住。」

黃甘霖也規劃潘武雄在本週末復出，潘武雄4月20日被觸身球擊傷，6月9日重返一軍，代打2場後6月11日首度先發，但賽後從桃園坐巴士回台南，造成腰部不舒服，第二天痛到不能走路。

黃甘霖表示，潘武雄已開始打擊練習，為讓他在下半季開打前找回比賽感覺，這兩天就會到二軍比賽，週末回一軍打2場。