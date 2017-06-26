玉山盃》新北、高市晉冠軍戰 「1」樣險勝
2017/06/26 06:00
新北市投手萬昭清守住勝利，高興地握拳慶祝。（記者廖耀東攝）
〔記者倪婉君／台北報導〕玉山盃全國青棒錦標賽昨進行4強戰，兩場都以1分定勝負，新北市以6：5險勝嘉義縣，高雄市則以2：1擊敗台中市。新北市已連3年闖進冠軍戰，今天下午2點將迎戰高雄市，挑戰3連霸。
以穀保家商為主體的新北市，迎戰東石高中組成的嘉義縣，靠著前3局得6分奠定勝基。嘉義縣雖在6局追到只差1分，仍功虧一簣。
在1分領先下，新北市後援投手萬昭清展現強心臟，後援3.1局飆出5次三振無失分守勝，也幫助球隊搶下冠軍戰門票。嘉義縣朱麥可雖貢獻3安猛打賞，可惜最終球隊仍以1分飲恨。
判決有爭議 嘉縣不滿
值得一提的是，嘉義縣羅莘亭8局上盜二壘被阻殺出局，教練上場爭取輔助判決，但因昨役並無直播，因此輔助判決取消，也讓嘉義縣失去反攻機會、全隊憤慨。
晚場高雄市和台中市則上演投手戰，高雄市由林立洋先發6局失1分，再由徐基麟3局飆4K守勝。以高苑工商為主體的高雄市，去年就在冠軍戰不敵新北市，今年再度狹路相逢，希望奪冠成功。
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