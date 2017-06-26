籃網hold住豪哥 點名他當領袖

籃網送走羅培茲後，總管馬克斯看好林書豪能勝任領袖角色。 （資料照，美聯社）

未來交易籌碼? 總管保留

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網日前完成重磅交易，送走看板中鋒羅培茲，讓「布魯克林連線」成為過去式，林書豪（左圖，美聯社資料照）將扛起領袖責任，總管馬克斯也看好豪小子能勝任。

籃網將效力9季的羅培茲交易出去，NBA是職業運動，在商言商，儘管馬克斯強調林書豪當然是籃網領袖，未來是否也變成交易籌碼，他則語帶保留。

談到離隊的羅培茲，林書豪表示，肯定會很想念一起打球的時刻，心中的情感他不想再多談，也強調兩人情誼不會改變。

即將與21歲新隊友羅素搭起籃網後場，林書豪表示，羅素很有天賦，相信他加入球隊後，彼此都會有所成長，希望營造出家人般的氣氛，互相督促求進步。

馬克斯知道羅素年輕浮動的心，希望林書豪好好督導這位小老弟。至於如何讓羅素融入亞特金森體系，林書豪表示，總教練會有他的一套，他只要負責把控衛角色打好。