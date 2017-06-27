和億元球星聯防 林子偉毫不遜色

林子偉在8局完成生涯初次守備後，球場大螢幕放上他笑得開心的畫面。（寶悍經紀公司提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕就連林子偉自己都沒想過會那麼快升上大聯盟，但他昨已站在芬威球場的三壘位置，和內野防區今年總身價超過10億台幣的球星並肩作戰，「守」出光榮的第1步。

球迷指守備能力 比「功夫熊貓」好

5年前以台灣野手最高的205萬美元簽約金赴美，林子偉最受注目的，就是優異的防守能力。昨天在三壘防區展現美技守備後，林子偉就已讓球迷眼睛一亮，更有紅襪球迷在網路留言，他的守備能力和貢獻度，已超過今年年薪1700萬美元（約台幣5.19億）的「功夫熊貓」山度瓦。

沒人知道林子偉這次能在大聯盟待多久，因為就像紅襪教頭法瑞爾所說，拉他上來就是增加內野板凳深度，若原本的三壘手拉特利吉從7天傷兵名單歸隊後，他可能就會回到小聯盟。但至少，昨天的LIN，已守出亮眼的第1步。

林子偉在2A月薪1、2千美元，升上大聯盟後，領的是大聯盟底薪53.5萬美元，再依登錄天數來計算，跟其他紅襪球星的身價當然不可比擬。

以昨役9局的內野防區來看，投手丘上站的王牌終結者金布瑞年薪1300萬美元，台灣球迷熟悉的二壘手佩卓亞年薪1500萬美元，而一壘手莫蘭德和游擊手柏格茲也都有4、500萬美元身價，總身價加起來大約11.6億台幣。

但就像林子偉說的，他的心情是既興奮又緊張，但就是一場一場來，做好自己的本分。畢竟在這些球星環繞下，林子偉也拿出該有的守備表現，接下來就是繼續相信自己，朝「站穩大聯盟」的目標邁進。

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