張育成第17轟 追平鋒哥紀錄

在印地安人2A的張育成昨敲出本季第17轟。（取自小聯盟官網）

青棒教練看好他升大聯盟

〔記者林宥辰／台中報導〕張育成又開轟！印地安人2A的張育成昨面對巨人2A時，9局上擊出3分砲，是他本季第17轟，幫助球隊追分。雖然球隊最終仍以4：5吞敗，但他本季展現出傲視全隊的長打威力，也一舉追平16年前陳金鋒在道奇2A所寫下的紀錄，接下來將挑戰蔣智賢保持的台灣選手2A最多的18轟紀錄。

張育成青棒時就讀台中高農（現興大附農），當時的教練李明益現也是玉山盃台中市隊教練，他盛讚張育成學生時代就認真、態度佳，如此成績他不意外，更看好他升上大聯盟，「育成從以前想法就很簡單，就只有『練』一個字，教練開的課表他從未摸魚過，就默默苦練。」

張育成的青棒教練李明益看好他能升上大聯盟。（記者廖耀東攝）

「苦練」出頭天 5兄弟4人都在棒壇

張育成家中排行老三，一家5兄弟有4人仍在棒球界，其中大哥張進德效力海盜2A。李明益當時就看好張育成能出國發展，簽約金甚至能超越哥哥，後來簽下50萬美元（約1642萬台幣）也真的比哥哥多。

李明益說，張育成高中時其實瘦瘦的，不像現在體格魁梧，全都是因為他的勤奮，「他看到美國小聯盟投手個個球速快，要能適應就只有苦練，他的自我要求很高。」

張育成現在休季期間回國都會返校自主訓練，也不吝給學弟建議，看在李明益眼中，是學弟的榜樣。

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