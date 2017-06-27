戴戴棄賽小天撐場 台北羽球今開戰

〔記者林岳甫／台北報導〕總獎金20萬美元（約605.8萬台幣）的台北羽球公開賽，今在台北小巨蛋點燃戰火，世界球后戴資穎因身體微恙昨宣布退賽，僅剩台灣男單一哥周天成尋求衛冕。

世界羽聯近來賽事緊密，各國好手從5月陸續參加澳洲蘇迪曼盃、印尼頂級超級賽與澳洲超級賽，此次世界排名前10的男女單、雙打與混雙好手都選擇放棄台北賽，星度大降。

戴資穎去年在滿場球迷面前擊敗中國好手王適嫻，笑捧生涯第二座台北賽女單冠軍。不過，她日前在印度頂超賽感冒，至今身體仍微恙，衡量整體狀況後決定放棄衛冕，現階段先以調養身體為重，全力備戰8月登場的台北世大運。

世界排名第5的周天成成為地主最大希望，他預計今日下午5點於男單首輪登場，對手為世界排名338的馬來西亞選手戴毓倫。小天昨在賽前記者會表示，「我是個比較情緒化的球員，球迷來幫我加油打氣，我就會打得更有力，也會把努力、認真的態度帶給大家。」

今日賽事在中午12點展開，會外賽與男單首輪相繼登場，比賽前3天開放球迷免費進場，30日到7月2日將售票。

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