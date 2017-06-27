騎士 金塊 溜馬 要玩大風吹

喬治（法新社資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕上季爭冠失利的騎士，今夏醞釀重磅交易，美媒ESPN報導，騎士、金塊和溜馬正在協商一筆三方交易，溜馬一哥喬治再度成為主角，若談判成功，喬治和金塊法瑞德將轉戰克利夫蘭，洛夫則加盟金塊，溜馬希望換來潛力新秀或未來選秀籤，以加速重建腳步。

法瑞德（美聯社資料照）

擬送洛夫到金塊 洛夫（法新社資料照）

喬治、法瑞德當騎士

喬治日前曾多次放話2018年成為自由球員後，將返回故鄉洛杉磯效力湖人，但騎士未放棄希望，積極爭取他，組成超豪華陣容與勇士抗衡，總冠軍賽表現起伏不定、第五戰神隱僅得6分的洛夫，成為最佳的交易籌碼。

騎士接收甜瓜？

高薪恐難全吞

33歲的尼克「甜瓜」安東尼生涯僅打過6次季後賽，且只有1次挺進次輪，加上球隊近年戰績始終積弱不振，紐約球迷也對昔日的「救世主」失去耐性。

據傳詹姆斯多次向好手招手，但下季安東尼年薪高達2624萬美元，騎士恐難吞下其全部合約，美媒認為，唯一的可能性是尼克買斷合約，以換取更大的薪資空間，屆時騎士才有機會出手搶人。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友