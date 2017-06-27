12年前迎鋒砲 洪總︰很久沒選狀元了
2017/06/27 06:00
Lamigo桃猿總教練洪一中（資料照）
〔記者徐正揚／台北報導〕Lamigo桃猿去年戰績墊底，今年選秀將取得第1順位，由於是隊史繼2005年陳金鋒之後，再次產生選秀狀元，球團態度相當慎重。
選手素質平均 桃猿慎選
總教練洪一中認為，今年雖然有96人報名，但不像以往有較突出的球員，素質都很平均，必須與教練團、球團人員、球探部開會討論，才會決定第1順位的人選，「Lamigo很久沒有選到狀元了，我們會特別慎重處理。」
猿隊前次取得第1順位是2005年，當時還叫La new熊，他們先在11月代訓選秀挑選投手黃俊中（黃鉑裕），再於12月新人選秀指名陳金鋒，以陳金鋒的加入最為關鍵，開啟9次季冠軍、4次總冠軍的霸業。
猿隊北遷桃園後，曾於2011-13年連續3年在季後選秀會第1輪選投手，僅陳禹勳成為重要戰力，林旺億、曾琮萱都相繼離隊；過去3年改為季中選秀，猿隊第1輪都改挑野手，即戰力的陳俊秀、王柏融都迅速站穩中心打線。
選秀會將於7月3日在台中舉行，各隊按照去年全年戰績與季後賽參賽資格以逆順序指名，由猿隊取得第1順位，依序為統一獅、中信兄弟、富邦悍將。
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