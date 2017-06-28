紅襪「林來瘋」 分享首安心情
2017/06/28 06:00
林子偉（取自紅襪推特）
熱騰騰的大聯盟首安出爐後，林子偉接受本報提問，與球迷分享大聯盟的初體驗：
問：生涯首次先發就敲出首安，還策動雙殺，也幫助球隊贏球，總結一下今天心情？
答：感謝主，我可以盡我的本分幫助球隊贏球。
問：1局上看到第1顆滾地球過來後，傳向一壘稍微偏高，是緊張嗎？7局策動雙殺時態度沉穩，是否隨比賽就安定下來？
答：其實我都相信自己可以幫助球隊贏球，心情上有緊張，但我還是努力保持水準，不管在攻擊或防守都去幫助球隊。
問：2局敲出首安後，球團有幫你把球留下來嗎？
答：有，首安球自己留下來。
問：7下觸擊不成，但最後擊成三壘方向高彈跳球，還差點形成內野安打？會覺得沒跑出安打可惜嗎？
答：不覺得可惜，我只希望可以幫助球隊推進打者。
問：從總教練、一壘指導教練到隊友，在比賽過程中都對你很照顧，有對你說什麼鼓勵的話嗎？
答：他們都一路鼓勵我，希望我能享受這一切！（記者倪婉君整理）
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