菜鳥重逢大聯盟 林子偉搶先問「安」

2017/06/28 06:00

貝里歐斯（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大聯盟生涯的第1個打席，林子偉就從「同期出道」的貝里歐斯手中敲出安打；至於初先發第1個守備機會，林子偉則讓去年底曾來台的多齊爾出局。

林子偉和貝里歐斯都是23歲，林子偉是在2012年6月以205萬美元簽約金加盟紅襪，貝里歐斯則是同年季中選秀獲雙城第1輪、第32順位選中，簽約金為155萬美元。

2人在第1年新人聯盟就曾交手，林子偉對貝里歐斯11打數3安打、打擊率2成73。只是後來就未再對決，貝里歐斯的發展也比林子偉迅速，2014年升到3A，去年季中登上大聯盟。

5年後再對決，林子偉第1個打席占上風，擊出三不管地帶的中外野安打，不過，第2個打席就遭到貝里歐斯三振。

至於林子偉首次擔任先發三壘手，一上場就面對全場第1個守備機會，將雙城一棒多齊爾有些不規則彈跳的滾地球接住後，傳向一壘雖偏高，仍順利完成。多齊爾曾來台擔任大聯盟棒球樂園活動大使，對寶島行留下美好印象。

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