選秀2套路數 潛力股尬即戰力

統一與富邦可能挑選即戰力好手，岳東華是可能人選之一。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕除了今年上半季的戰績，中職選秀也可能形成兩大集團，根據球評、球探、經紀公司代表的初步預測，戰力整齊的Lamigo桃猿、中信兄弟將優先收購潛力股，陣容仍有缺口的統一獅、富邦悍將會先挑即戰力好手。

猿、兄弟可能選潛力股

潘忠韋指出，Lamigo與中信的隊伍陣容相當整齊，即便一軍有人受傷，二軍立刻有人頂上，就算選進即戰力球員，短時間內也很難在一軍卡位，球團應會著眼於未來佈局，鎖定「養個3年，可用10年」的潛力新秀，第1輪就挑高中應屆畢業球員也不需要意外。

獅、悍將會挑即戰力

至於統一與富邦，為彌補現有隊伍不完整之處，應會盡量挑選合適的好手，幫球隊把下半季戰績打起來，「統一外野手打擊率偏低，富邦胡金龍、高國輝都受傷，都有需要外野即戰力的空間，可能考慮岳東華、陳品捷，或是也能守外野的陳重羽。」他說。

幾位球探、經紀公司代表大致認同這個看法，一般看好廖健富、楊晉豪這2位高中應屆畢業球員能在第1輪獲得指名，至於第3輪以後的發展，就看各隊戰力需要與球探功力。

陳重羽可望在選秀首輪就出線。（資料照，記者廖耀東攝）

陳重羽可望首輪出線

潘忠韋日前參加的模擬選秀節目，來賓們在第1輪共選3位捕手，連他都幫Lamigo挑陳重羽當狀元，他表示，中職在高志綱後，沒有捕手能蹲10年以上，各隊都有程度不等的捕手接班問題，陳重羽打擊、腳程兼具，對身體管理目標明確，還能守外野有利調度，中職教練會喜歡這種類型的球員。

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