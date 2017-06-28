締NBA單季大三元 魏少獲年度MVP

魏斯布魯克獲年度最有價值球員（美聯社）

擊退哈登、雷納德

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA昨首度舉行年度例行賽個人獎項頒獎典禮，最後揭曉的最有價值球員，由雷霆魏斯布魯克以69張第一名選票，總分888分擊敗火箭哈登的753分與馬刺雷納德的500分，成為雷霆隊史第二位例行賽MVP。

過去NBA都在季後賽期間進行簡單頒獎儀式，且各獎項都在不同時間揭曉，今年首度讓球員盛裝出席頒獎典禮，昨魏斯布魯克是最後一個上台的球星，他還邀集隊友一同在台上享受光榮一刻，並在致詞時激動地感謝家人，他說：「沒有你們，我不知道我會變成怎樣的人，也因為你們的支持、犧牲及為我所做的一切，我才能站在這裡。」

當雷霆隊史首位MVP杜蘭特離隊後，魏斯布魯克便接下重擔，例行賽共打81場，繳出31.6分、10.7籃板與10.4助攻的平均大三元成績單，不僅是「大O」羅柏森後，第2位完成單季大三元的好手，整季締造42次三雙更是史上最多。

MVP球隊戰績 35年最差

美中不足之處在於雷霆整季47勝35敗，魏斯布魯克成為自1982年火箭摩斯馬龍率隊打出46勝36敗後，近35年來球隊戰績最差的例行賽MVP。

不過，魏斯布魯克這回榮膺最佳球員並入選年度第一隊，今夏與雷霆再延長合約，並追逐5年、2.17億美元（約65.7億台幣）頂級待遇，外傳雷霆已備妥銀彈，欲將這位超級球星綁在奧克拉荷馬城。

哈登雖角逐年度最有價值球員失利，不過火箭總教練丹東尼憑藉「跑轟戰術」，也大膽讓哈登轉打控衛，幫助火箭戰績從2015-16例行賽的41勝41敗，提升至55勝27敗，丹東尼的神奇執教功力，也讓他生涯第二度獲選年度最佳教練。