戈登最佳第六人 火箭隊史首位

最佳第六人E.戈登（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕找到生涯第二春！火箭E.戈登生涯雖先在快艇站穩腳步，卻得接受無情交易打擊，隨後又陷入長年受傷的泥淖中，如今總算在火箭揚眉吐氣，昨更成為火箭隊史首位贏得年度最佳第六人的好手。

E.戈登在2008年首輪第7順位被快艇相中，菜鳥球季繳出16.1分，並站穩先發主力位置，但球隊戰績始終不佳，他與卡曼、阿米努在2011年被打包送至紐奧良黃蜂（鵜鶘前身），快艇則拿到保羅，而E.戈登在新東家歡迎會上拿著球衣的臭臉模樣，至今仍令人印象深刻。

事實上，E.戈登實力絕對能在NBA站穩腳步，卻在紐奧良多次進駐傷兵名單，讓人漸漸遺忘他生涯初期在場上的威力有多麼強大。他在去年夏天重獲自由後，火箭未因傷放棄他，反而獨具慧眼與他簽下一紙4年5300萬美元（約16.8億台幣）合約。

E.戈登用健康身體回報火箭的知遇之恩，例行賽上陣75場是近7季最多，即便多以替補身份登場，場均照樣貢獻16.2分、2.7籃板、2.5助攻，且每場平均飆進3.3顆三分球，僅次於勇士「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森，如今獲選年度最佳第六人更是當之無愧。