公鹿新人王 布洛格登明來台

新人王布洛格登（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕英雄不怕出身低！公鹿新秀布洛格登昨爆冷打敗七六人恩比德與薩里奇，成為51年來，首位非選秀首輪出身的新人王。

布洛格登大一場均僅6.7分進帳，大二還因傷整季報銷，大三重返球場逐漸打出表現後，大學最後一年又把場均得分提高至18.2分，但他去年投入NBA選秀時已23歲，因年紀較長並未受到太多關注，直到第36順位才被公鹿相中。

51年首位 非首輪出身

相較恩比德、薩里奇都是備受矚目的潛力股，更顯得布洛格登十分沒沒無聞，不過，他本季深受公鹿總教練奇德重用，例行賽出賽75場，場均繳出10.2分、2.8籃板與4.2助攻，如今也成為自1965年瑞德（Willis Reed）後，第二位非首輪出身的新人王，寫下歷史新頁。

布洛格登明將挾著新科新人王頭銜造訪台灣，晚間在南山高中舉行見面會，週六、日現身台北信義區香堤廣場，參加國泰NBA Youth Madness三對三活動。