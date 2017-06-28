國際自由車場地經典賽》一姊接班人 虎牙妹狂飆3金

國際自由車場地經典賽，台中市隊王慈均摘得三面金牌。 （自由車協會提供）

〔記者廖聿偉／高雄報導〕國際自由車場地經典賽連三日在高雄楠梓自由車場舉行，「虎牙妹」王慈均大放異彩，兩站合計席捲3金、2銀、1銅，成為台灣的「獎牌后」，我國兩站奪下14金、10銀、16銅，總獎牌數排名10個國家第一。

台中市隊王慈均（右）在女子菁英爭先賽奪得金牌。（自由車協會提供）

就讀台體大二年級的王慈均，被譽為台灣自由車一姊蕭美玉的接班人，擺脫兩屆前的青澀，如今已蛻變成主力，爭先賽兩度鍍金，加上團體競速賽也稱后，繳出生涯最亮眼的成績單，王慈均坦言，「烈日下連續比賽三天，對體力負荷很大，我靠意志力完賽，表現超出預期。」

身材嬌小 爆發力不輸人

身高162公分的王慈均跟歐美車手相比顯得嬌小許多，但爆發力卻不落人後，在昨日爭先賽決賽碰上香港馬詠茹，克服首回合吞敗的逆境，連追兩回合逆轉鍍金，她表示：「首回合距離估算錯誤，讓對手拉開、無力追趕，但次回合開始改變策略，我試圖卡住前方有利的位置，不讓對手超越，才能反敗為勝。」

一級國際賽事吸引124位車手同場競技，其中包括3位里約奧運選手，競爭激烈，代表台中市隊的王慈均將此賽事視為全運會的前哨站，她期盼能助台中市在全運會完成團隊競速項目的二連霸。

今年台灣自由車賽事有重大突破，繼三月國際自由車環台賽後，本屆經典賽，全國自由車協會再度重金邀請轉播單位全程直播，平均每日有近千人收看，廣受好評。