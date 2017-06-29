世大運新裝亮相 江宏傑夫妻同讚

福原愛有機會來台觀賞先生江宏傑出賽。（資料照，記者王藝菘攝）

江宏傑穿上世大運團服，表示他和太太都覺得很好看。（記者林宗偉攝）

代表團達540人 史上最龐大

〔記者林宗偉／台北報導〕2017年台北世大運進入倒數階段，台灣預計將角逐21種運動種類，參賽選手超過360名，540人代表團也是史上最大團，大專體總昨在台北京站舉行團服發表會，打扮帥氣的桌球名將江宏傑成為焦點，他也有點害羞地表示，希望屆時太太福原愛能來台北替他加油。

台北世大運進入倒數階段，大專體總舉行團服發表會，找來滑輪溜冰王佳葳（右起）、女足張愫心、桌球江宏傑、舉重許淑淨、游泳安廷耀、擊劍程昕等選手當模特兒。（記者林宗偉攝）

江宏傑昨化身模特兒，與舉重奧運金牌名將許淑淨、擊劍程昕、游泳安廷耀、女足張愫心、滑輪溜冰王佳葳等人一起展示台灣隊團服。有趣的是，江宏傑是所有選手中唯一帶上背包亮相的人，他透露，其實是怕雙手空空上台，不曉得怎麼擺姿勢，拿著一個背包，才不會覺得尷尬。

曾打過3屆世大運的江宏傑表示，一直都很喜歡台灣隊的團服，辨識度很高，設計上相當年輕，這次的新團服，就連太太看到時也說：「真的很好看。」

小愛來台觀戰？小傑有期待

至於8月時是否會看到福原愛來台北愛相隨，小傑則有些不好意思地表示，一切得看太太的意思，但他也笑說：「她如果想的話，我當然會支持她來找我。」

江宏傑過去世大運共拿4金，是台灣在此賽會的最多金運動員，這回好不容易成為東道主，他除了表示，當然希望替地主留下獎牌，也透露在日本聯賽磨練的心得說：「日本人打球比較瘋狂，就是很投入，而且不到最後一分鐘絕不放棄，這讓我重新找回近幾年逐漸淡掉的求勝企圖心。」

游泳安廷耀。（記者林宗偉攝）

女足張愫心。（記者林宗偉攝）

滑輪溜冰王佳葳。（記者林宗偉攝）

擊劍程昕。（記者林宗偉攝）

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