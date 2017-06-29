世大運》大滿貫差一步 許淑淨唯「金」是問

許淑淨本屆世大運若奪得金牌，將完成大滿貫。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕台灣「女舉人」許淑淨昨出席台北世大運團服發表會，人氣和江宏傑同樣強強滾，曾拿過奧運、亞運、世錦賽、亞錦賽金牌的她，只剩下世大運還未曾掄元，如今再度被寄予奪金重任，她不諱言表示，就是要完成大滿貫。

許淑淨去年里約奧運替台灣舉出唯一金牌，加上參賽前又接獲倫敦奧運遞補金牌的喜訊，締造另類的一年奪兩金歷史紀錄；值得一提的是，她第一次在國際綜合運動會拿牌，就是2011年深圳世大運摘銀。

不過，2013年喀山世大運許淑淨因傷未參加選拔，2015年光州世大運又因沒有舉重項目，如今終於再有機會證明實力，她說：「目標當然就是大家想要的那個顏色的牌子。」

許淑淨表示，世大運若能順利奪金，當然可讓運動員生涯更圓滿，但目前都在國訓中心加緊練習的她也強調，重點還是平常心，不要有壓力，才不會造成反效果。

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