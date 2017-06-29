台北羽球公開賽》熬過肘傷 白馭珀拚升級
2017/06/29 06:00
白馭珀（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／台北報導〕去年此時白馭珀世界排名高居21，卻碰上右手肘傷，停戰半年，目前排名已跌至76，昨她在台北羽球公開賽女單首輪，以21：13、21：5打敗新加坡蔡惠珍，重新獲得地主球迷的掌聲，她也期盼未來越來越好。
26歲的白馭珀去年10月台北大師賽宣布退賽後，隨即進入漫長復健，今年4月才在馬來西亞公開賽重返戰場，如今回想起養傷的日子，她坦言，「受傷時心情起伏很大，也真的很難熬，好在國訓中心隊友與身旁朋友都不斷給予鼓勵，才能挺過來。」
白馭珀也因傷得福，不僅能脫離長年征戰的辛苦，更趁休兵之際，觀看每位選手的長處，並試想傷癒後該如何突破，她說：「我看到隊友或戴資穎的好表現，就會覺得傷後也要挑戰超越自己，心態能朝更沉穩的方向前進，即使現在還沒有達到想要的感覺，但我會努力。」
白馭珀今將遇上第5種子李佳馨，雙方僅在2013年對戰1次，而本屆眾多好手都沒來，她說：「我沒設定目標，只想一步一步來，但今年沒有太多好手來參加，所以我想把冠軍留在台灣。」
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