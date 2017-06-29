3方搶喬治 綠衫軍最大團

溜馬一哥喬治成為季後賽列強，想要爭取的新球季奪冠組合。

（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕溜馬一哥喬治日前已表態，2018年成為自由球員後將加盟家鄉球隊湖人，不再和母隊續約，但季後賽列強仍不放棄，盼炒短線換來新球季的奪冠拼圖，其中塞爾提克、騎士和巫師都於昨拋出交易傳聞，期望能網羅喬治入陣。

上季逆勢搶下例行賽東部龍頭的塞爾提克，正積極和溜馬洽談，球團計畫先延攬爵士小前鋒海沃德，或是快艇明星前鋒葛瑞芬，以豪華陣容擄獲喬治芳心，塞隊高層充滿信心，未來將組成奪冠組合，喬治有機會改變心意簽下長約。

騎士、巫師不落人後

日前醞釀三方交易遭溜馬拒絕的騎士，昨端出新的籌碼，將尚伯特放入交易名單，搭配明星前鋒洛夫和佛萊，拉攏金塊重啟三方交易，但美媒分析，溜馬始終難以從中換回等值球員，此筆交易恐胎死腹中。

巫師則採用溫情攻勢，主控沃爾坦言已親自聯繫喬治，希望他協助推動交易，並肩挑戰總冠軍，沃爾表示，「我們少一塊拼圖，如果沒有像喬治這樣的好手加盟，在東部很難出頭天，因此主動向好友提議交易事宜。」

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