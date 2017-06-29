全猿主場無敵！上半季雙破紀錄

王柏融昨3支2，打擊率重回4成大關，再度重登打擊雙冠王。（記者陳志曲攝）

主場25勝5敗 寫隊史新高

〔記者吳清正／桃園報導〕Lamigo桃猿王柏融10局下半率先敲出三壘打，林泓育緊接著打出再見安打，以5：4力克中信兄弟，創下上半季主場勝場和勝率紀錄。

猿隊上半季主場賽程全部結束，戰績25勝5敗，勝場打破自己創於2014年的24勝紀錄，勝率0.833則超越兄弟象1994年上半季的勝率0.826紀錄。猿隊目前共拿下39勝，上半季還有4場比賽，再3勝將打破統一獅2014年上半季41勝紀錄。

林泓育正規9局4次打擊無安打，被三振2次，兄弟還曾經故意保送前一棒的王柏融來對付他，總算在延長賽擊出職棒生涯8年來的第1支再見安打一雪前恥，也將連續安打場次延續到11場。林泓育表示，他沒有去想前4次沒打好，只專注當下的打擊，10局下三壘有人，只要打到球，就有機會結束比賽，被保送則是沒有用的，所以積極出棒，並沒有鎖定什麼球路。

小胖再見安 大王重回打擊雙冠王

王柏融昨3打數2安打，被四壞球保送2次，聯盟第1的打擊率重回4成大關，84支安打也超越統一獅陳傑憲的83支，再度登打擊雙冠王。王柏融表示，雖然對手曾對他投出故意保送，並沒有去想可能沒有好球可以打，所以10局下第1球看到喜歡的球路就出手。

猿隊鄭承浩10局上登板，連續解決3名打者，包括2次三振，拿下去年6月8日以來的第1勝。

猿隊總教練洪一中表示，雖然已經拿到上半季冠軍，球隊仍然全力搶勝，相信對手也一樣，這場比賽先發投手道恩斯投6局被盜壘4次，捕手連傳球的機會都沒有，可能是習慣動作被抓到，必須再檢討。

此役4113人進場，猿隊上半季30主場場均8044人寫聯盟新紀錄，有機會挑戰全季場均8000人。