「陶鎔大帝」黃衫軍MVP！史總認證

中信兄弟總教練史耐德點名曾陶鎔是上半季MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕中信兄弟雖然爭奪上半季失利，總教練史耐德對於球隊漸入佳境表示滿意，並點名曾陶鎔是上半季MVP。

史耐德指名，曾陶鎔在林智勝受傷期間適時跳出來，對球隊戰力維持有很大貢獻，曾陶鎔的三壘守備相當穩固，而他本來打擊能力就非常突出，不過，這還是他的第1個完整球季，對於漫長球季難免的高低起伏，必須加強調適。

曾陶鎔表示，很感謝史總給他機會，且在他陷入低潮時，會講一些讓人心情放鬆的話，更重要的是，告訴他做自己就好。

曾陶鎔以選秀會後段班的第7指名加盟中信，在二軍磨練2年後，今年終於取得一軍固定先發的機會，他知道自己不像蔣智賢是即戰力，很感謝二軍的那段日子，可以把該練的都做好。

曾陶鎔的長打火力受矚目，但是他認為進步最多的是守備，以前接球、傳球都會怕失誤，現在上場有足夠的信心，可專注完成每一次守備。

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