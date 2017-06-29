本土左投變「弱雞」 防禦率逼近7

近兩年中職左、右投成績比較

〔記者羅志朋／綜合報導〕今年中職本土左投防禦率逼近7，每局被上壘率接近2，只能用「不忍卒睹」形容，桃猿王溢正則是極少數左投亮點。

除王溢正外 幾乎都被打爆

去年中職比賽用球恢復係數0.576，投手群普遍遭打爆，其中本土左投防禦率6.57、被打擊率3成20、每局被上壘率1.81，本土右投防禦率6.30、被打擊率3成14、每局被上壘率1.71，相差並不大。

今年中職用球恢復係數降至0.560，至昨賽前為止，本土右投數據大幅下修，防禦率4.84、被打擊率2成83、每局被上壘率1.51，都比去年進步許多；不過本土左投「不進則退」，防禦率6.94、被打擊率3成19、每局被上壘率1.85，球的彈性降低，本土左投並沒有因此「受惠」。

傷兵滿營是因素之一

本季有18名本土左投在一軍出賽，表現普遍低迷，傷兵滿營是因素之一，其中林子崴和黃勝雄近期已在二軍出賽，力拚下半季復出，劉昱言還沒在二軍出賽，歸期未定。

賴鴻誠防禦率高達14.90

另外，富邦牛棚三大左投倪福德、賴鴻誠、羅華韋，年輕左投江辰晏、彭識穎，防禦率皆在6以上，最慘的就屬去年中繼王賴鴻誠，今年防禦率高達14.90，被打擊率4成48，他坦言，「也不知道問題出在哪，愈投愈沒信心，一度害怕來球場。」

Lamigo桃猿的王溢正是極少數左投出色的選手。

（資料照，記者陳志曲攝）

本土左投被打趴，王溢正是少數亮點，本季他拿下3勝5敗、防禦率4.02，為桃猿主戰先發投手，中信兄弟鄭錡鴻戰績2勝、防禦率4.83，表現也中規中矩。