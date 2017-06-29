選秀左投亮點少 左投荒漠寂寥
2017/06/29 06:00
具旅外資歷的林逸翔，為中職選秀7名左投之一。
（資料照，記者林正堃攝）
選秀47投中 僅7名左投
〔記者羅志朋／綜合報導〕今年共47名投手報名中職選秀，其中僅7名左投，比例偏低，且實力、資歷都不算頂尖，加上業餘兩大左投林安可和呂彥青都確定不選秀，短期內中職左投沙漠恐難灌溉成綠洲。
缺即戰力 難在前幾輪出線
這7名左投包括4度向選秀叩關的廖椿儒，具旅外資歷的林逸翔，小聯盟最高層級僅到金鶯短期1A，吳冠晉、鄭佳彥、林仕傑、陳建霖都是通過測試會投入選秀，許育銘剛從大里高中畢業，由於欠缺國手資歷或實戰成績，他們要在選秀前3輪被球團指名有一定難度，也不易成為即戰力左投。
三級棒球左投人才奇缺，平鎮青棒教練藍文成最有感，他不諱言，「現在青棒除了我們的朱益生，就沒有令人印象深刻的左投。」朱益生剛入選U18世界盃台灣隊國手。
藍文成表示，投手要從少棒就開始培養，左投人數本來就少，自然不易有好的左投冒出頭，「平鎮出色的投手大部分是右投，不只我們，其他學校也一樣，好的左投很少。」
今年49名野手報名選秀，其中15人採右投左打，藍文成認為，左打比右打快兩步上壘，佔一定優勢，所以少棒教練要求右撇子改練左打是普遍現象，但右撇子改練左投因丟球力道不足，很難靠後天改練。
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