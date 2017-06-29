選秀高中生有大物 3星報喜

高苑工商強打捕手廖健富是今年中職選秀中，頗受矚目的高中生好手。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕近年中職各隊在選秀會越來越重視年輕人才培育，不少頂尖高中生新秀比成棒、業餘球員更早受到青睞，甚至進佔首輪。今年共18位高中生球員報名，其中高苑工商強打捕手廖健富、內野手楊晉豪、穀保強投萬昭清都頗受矚目。

中職選秀數字密碼

高中新人中，共10位投手、3位捕手，內外野手合計僅5名，不少高中球員因中職打者競爭激烈，選擇先唸大學磨練，也有不少好手抱持提早適應職棒的想法投石問路。

統一獅投手陳韻文屏東高中時和曹維揚共組雙王牌，2014年選秀會首輪被獅隊補選指名，歷經生涯前兩年先發、後援兩頭跑和投球低潮，今年專職後援，防禦率2.31、5中繼都較去年優異。

陳韻文也分享當年選秀經驗，他說是否投入選秀還是要和教練、家人討論，自己考慮清楚再決定。

陳韻文說，職棒畢竟是長期的，進來後會面臨各種挑戰，抗壓性很重要。高中球員畢業學校名氣不一，陳韻文以自身為例，雖非高苑、穀保等名校出身，但好的人才不會被埋沒，只要考慮清楚就能挑戰。

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