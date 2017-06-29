選秀大哉問 史總首輪優先考慮捕手

中信兄弟總教練史耐德表示，選秀第1輪將優先考慮選捕手。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕中職選秀會將於7月3日舉行，第3順位的中信兄弟總教練史耐德對幾位年輕捕手印象深刻，第1輪將優先考慮選捕手。

洪總留給球探傷腦筋

史耐德表示，雖然參加選秀的球員名單本週一才公布，剛好前兩天都沒有比賽，他已把球團提供的96位球員資料都看過一遍，包括比賽錄影帶，發現好幾位非常有潛力的年輕捕手，令人印象深刻。

史耐德表示，選秀策略並不是固定不變的，會隨著其他球隊的選擇而變動，不過，若有機會他不會錯過優秀的年輕捕手，第1輪就會優先考慮。

擁有狀元籤的桃猿總教練洪一中表示，今年沒有特別突出的選手，先選反而不好選，不過，就交給球探部門去傷腦筋。

洪一中說，要選即戰力或潛力股、或是優先選那個位置，他並沒有特別在意，只要是好手就會選，不過，真正看過這些選手、對他們最了解的是球探，會以球探部門意見為主。