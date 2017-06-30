桌協秋後算帳？陳思羽澳洲公開賽得自費
桌球女將陳思羽因媽媽槓上桌球協會，原本公費參賽的澳洲公開賽被改成自費。 （資料照）
〔記者許明禮／台北報導〕心疼患僵直性脊椎炎的女兒，連續兩週馬不停蹄往返日本、中國參賽，桌球女將陳思羽的媽媽，連日來槓上桌球協會，並質疑桌協「秋後算帳」，將原本公費參賽的澳洲公開賽改成自費。
桌協︰
沒有選手3站都用公費
桌協出示四月份教練會議紀錄澄清，由於杜塞道夫世錦賽結束後，緊接著回國打全運會資格賽，又接連3站超級系列公開賽，為避免選手過勞，決議由教練及選手依訓練情形及參賽規劃，從日本、中國、澳洲3站公開賽中，遴選兩站參賽，並沒有選手3站都使用公費。
這起爭議起因於，陳思羽6月18日傍晚5點從日本返國後，隔天一早又要搭機經香港轉機飛到成都，陳媽在臉書上發難，質疑桌協為何不能從東京直飛成都，簡直把選手當「鋼鐵人」。
陳思羽也表示：「桌協買的機票從來沒有從一個地方直飛到另一個比賽地方，每一次都先回到台灣再飛。」以前他們就有跟桌協提出直飛的要求，但協會都以「報帳」問題回絕，後來選手也都沒有再提。
桌協則回應，為考量選手安全問題，參加日本公開賽採團進團出方式，且選手當時並未提出從日本直飛中國的要求。未來會加強與教練團及選手溝通及協調，以提供最好的參賽服務。
不過，陳媽砲火不歇，怒控桌協在新聞爆發後，將陳思羽原本3站公費擅自改成澳洲站必須自費參賽，質疑桌協秋後算帳，欺人太甚。
桌協副秘書長黃明指出，陳思羽原本規劃在中國公開賽後留在中國移訓，但後來又取消移訓改打澳洲公開賽。桌協也為她想出解套辦法，可將這筆9萬多元的移訓費用挪為參賽經費，不過，必須要她向教練團提出，經同意後再提報協會，並向國訓中心提報變更計畫核可後才能使用。
不過，陳媽在臉書上聲明，「這筆錢決定不使用，要讓大家知道協會醜陋惡行。」陳思羽參加澳洲公開賽經費也將由所屬國泰球團支應。
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