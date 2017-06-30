金援選手 不該齊頭式假公平

近年來運動員意識高漲，選手為了爭取權益槓上單項協會或體育署，讓體壇爭議不斷，但運動種類繁多，屬性都不相同，是否該獲得齊頭式的補助也值得探討。

以舉重、跆拳道、射擊等運動來說，賽會本身並無提供獎金，選手出賽純粹是代表國家，從訓練到比賽，全程接受政府的補助是理所當然。

但若是高爾夫或網球等職業運動，四大賽冠軍獎金高達2、300萬美元，選手生涯獎金破億新台幣並不稀罕，是否還適合接受政府補助就值得商榷。

不過，因為高爾夫和網球都是亞、奧運項目，選手在為自己拚獎金、爭世界排名的同時，也得為國效力。以去年里約奧運為例，體育署就補助奧運國手每人200萬元培訓經費。

桌球和羽球的屬性相近，各種不同層級的公開賽都有獎金，雖然與高爾夫和網球相比只是「杯水車薪」，但已讓大部分運動選手稱羨，更何況國內大多數桌、羽球國手背後都有球團撐腰，出國參賽不必自掏腰包，還有獎金落袋。

平心而論，近幾年在運彩基金挹注下，大多數單項協會出國參賽經費都比以前充裕，但也得兼顧資源分配的公平性。

以英國為例，英國體育協會設置運動員表現獎，依選手在國際賽表現分成三級，每年給予2.8萬到1.5萬英鎊的獎勵金，不過當運動員的年收入（包括贊助、代言、獎金及薪水）超過6.5萬英鎊（約250萬台幣），就不能領取這項獎勵，或許可做為台灣政府補助運動員參考。

（記者許明禮）

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