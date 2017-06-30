小愛懷女寶寶 江宏傑要當爸爸了

福原愛在部落格放上一個愛心及女娃娃布偶，推測肚子裡懷的是名小女娃。（取自福原愛部落格）

〔記者許明禮／台北報導〕世大運桌球國手江宏傑昨在臉書上分享即將升格當爸爸的喜訊，他和愛妻福原愛今年秋天將迎來兩人愛的結晶，推測應該是名小女娃。

江宏傑臉書上分享即將升格當爸爸的喜訊。（資料照）

昨晚出發飛往黃金海岸參加澳洲公開賽的江宏傑，下午突然在臉書及微博貼文：「最近的日子除了為了台北世大運做準備，我也在學習怎麼當一個好爸爸！傑爸爸愛媽媽已經準備好等妳來到這個世界上了，老婆辛苦啦！愛你們！」

親朋好友及桌球界人士也紛紛留言獻上祝福，也期待這名「台日混血」寶寶的到來。

福原愛隨後也在部落格留言：「這是私事，我懷了小寶寶了。由於身體狀況常常不穩定，所以沒辦法回覆大家的訊息。預產期是在秋天。我們對於小生命的即將到來，感到非常的高興，我想我老公一定會是個好爸爸，所以我不能輸給他，會在和小寶寶見面之前，努力學習，做個好媽媽。」

江宏傑和福原愛四月份參加「小燕有約」錄影時，小傑曾透露，小愛一直很想要生3個小孩，他則希望有兩個孩子。昨小傑則笑著說：「先把這個生下來再說，畢竟養小孩也是很辛苦的。」

至於未來是否讓孩子繼承衣缽打桌球，江宏傑說：「順其自然吧！」

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