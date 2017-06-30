謝政鵬搭許納 晉溫網男雙會內

謝政鵬。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年溫布頓網球公開賽會外賽昨傳回捷報，男雙謝政鵬與美國搭檔許納在最終輪逆轉勝，拿下個人在溫網首次會內資格，這也是他自2016、2017年澳網後，生涯在大滿貫第3度闖進雙打正賽。

謝政鵬和許納昨面對第4種子的貝哈／柏瑞，首盤雖以6：7（6：8）讓出，次盤旋即以7：5還以顏色；決勝盤，2人在第7局破發，最終以6：3保住勝果。

另組男雙組合，彭賢尹與荷蘭亞倫斯最終輪對決瑞典布倫斯楚／西赫斯特姆，儘管首盤戰到搶7，仍以6：7（9：11）惜敗，次盤又以4：6讓出，無緣闖進會內。

溫網種子名單出爐，詹詠然與辛吉絲名列女雙第3種子，妹妹詹皓晴則和羅馬尼亞的尼古拉絲庫位居第9種子，謝淑薇、莊佳容、張凱貞都將與外國搭檔分頭進擊。

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