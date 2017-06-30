CP3跳船仁義在 放棄天價約

保羅（右）宣佈「跳船」後，今夏成為自由球員的葛瑞芬（左）很可能不會留隊。 （資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕明星控衛保羅決定「跳船」改乘火箭，但仍情義送給快艇一份大禮，屬非受限自由球員的保羅，原本能跳出合約在自由市場尋求一紙4年總值1.5億美元的大約，但為了讓快艇保有競爭力，他選擇執行最後2年合約，讓球隊能透過交易維持戰力。

保羅上季年薪2287萬美元，但近年NBA進入頂薪時代，生涯未曾入選明星賽的灰熊主控康利上季都拿到5年1.53億美元的天價合約，對於9度入選明星賽的保羅而言，身價勢必水漲船高。

離開待了6年的快艇，保羅心情五味雜陳，「離開洛杉磯是很艱難的決定，這裡交雜許多美好回憶，內心深處甚至湧入悲傷的情緒，不管去哪裡打球，永遠不會忘記快艇球迷曾給我的感動和支持。」

快艇失去「船長」保羅後恐爆發球員出走潮，美媒認為，同樣在今夏成為自由球員的明星前鋒葛瑞芬，續留洛城的機率微乎其微，即使葛瑞芬近年因傷痛問題，影響自由市場的身價，但他仍會選擇投靠有季後賽競爭力的球隊。

射手瑞迪克也將尋求一份約年薪1800萬美元的合約，外傳籃網將是下一個落腳之處。33歲的瑞迪克今年才在布魯克林買下豪宅，且休季期間和林書豪一同訓練，兩人聯手出擊的機會大增。

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